Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
Рекордных морозов в Украине не ожидается.
В январе 2020 года погода в Украине будет теплее нормы.
В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +8° (карта)
Ожидается, что в первый месяц нового года будет больше дождя, чем снега, сообщает "Метеопрог".
Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.
Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также с Атлантического океана. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.
Теплые периоды могут измениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.
Ожидается, что в январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.
Напомним, в 27 декабря в Украине начнется похолодание.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +3°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +2°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+5°... +1°