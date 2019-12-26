Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

09:54, 26 декабря 2019
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Рекордных морозов в Украине не ожидается.

Январь в Украине будет теплее нормы / Фото УНИАН
Январь в Украине будет теплее нормы / Фото УНИАН

В январе 2020 года погода в Украине будет теплее нормы.

В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +8° (карта)

Ожидается, что в первый месяц нового года будет больше дождя, чем снега, сообщает "Метеопрог".

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также с Атлантического океана. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут измениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

Ожидается, что в январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Напомним, в 27 декабря в Украине начнется похолодание.

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Теги: #снег#погода#зима
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