В Киеве 23 декабря был установлен температурный рекорд
Температура воздуха в столице по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.
В понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.
Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 23 декабря после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году, и составило +10,2°.
В обсерватории отмечают, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.
Напомним, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
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