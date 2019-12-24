В Киеве 23 декабря был установлен температурный рекорд

Температура воздуха в столице по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

В Киеве был установлен температурный рекорд / УНИАН

В понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 23 декабря после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году, и составило +10,2°.

В обсерватории отмечают, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

Напомним, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.