В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.
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- Днепр+8°... +4°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+10°... +7°
- Одесса+11°... +8°
- Полтава+8°... +5°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+7°... +2°
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- Херсон+11°... +6°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+9°... +5°
- Чернигов+9°... +5°
- Черновцы+6°... +2°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-4 °
Влажность:85 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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