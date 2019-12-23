Синоптики предупреждают о сильных дождях, ветре и тумане в Украине

В Карпатах ожидается сильный мокрый снег.

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Во вторник, 24 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 24 декабря на крайнем западе страны ожидается значительный дождь. В Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Также ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.