Синоптики предупреждают о сильных дождях, ветре и тумане в Украине
В Карпатах ожидается сильный мокрый снег.
Во вторник, 24 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили о сильным дождях и ветре на западе Украины
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 24 декабря на крайнем западе страны ожидается значительный дождь. В Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Также ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.
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