Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре на западе Украины

09:50, 23 декабря 2019
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В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 23 декабря, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед, налипание мокрого снега (I уровень небезбечності желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.

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Теги: #снег#погода#дождь
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