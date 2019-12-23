Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре на западе Украины

В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.

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В понедельник, 23 декабря, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед, налипание мокрого снега (I уровень небезбечності желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.