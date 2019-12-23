Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре на западе Украины
В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.
В понедельник, 23 декабря, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед, налипание мокрого снега (I уровень небезбечності желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +7°
- Днепр+11°... +6°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+12°... +6°
- Кировоград+12°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+8°... +4°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:75 %
Давление:758 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей