В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +15° (карта)

08:00, 23 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня пройдут дожди / / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.

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На востоке практически без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +15°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +7°.

В северных областях ливни. Температура до +12°. В центре пройдут дожди, температура до +12°.

Прогноз на 23 декабря / УНИАН
Прогноз на 23 декабря / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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