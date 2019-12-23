В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +15° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.
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На востоке практически без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +15°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +7°.
В северных областях ливни. Температура до +12°. В центре пройдут дожди, температура до +12°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +7°
- Днепр+11°... +5°
- Донецк+8°... +3°
- Житомир+11°... +7°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+12°... +5°
- Кировоград+12°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+8°... +4°
- Харьков+9°... +5°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+8°... +3°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:59 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:14 км
Фаза луны:
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