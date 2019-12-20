Синоптики предупредили о тумане в Украине 20 декабря

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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В пятницу, 20 декабря, во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.