В Украине завтра без осадков, температура до +13° (видеопрогноз)

16:30, 19 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +8°.

Согласно народному прогнозу, 20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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