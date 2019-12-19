В Украине завтра без осадков, температура до +13° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +8°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, 20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+10°... +2°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+11°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+10°... -3°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+9°... -3°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+8°... -4°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+6°... -5°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+8°... -4°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+7°... -3°
- Чернигов+6°... -5°
- Черновцы+10°... +1°