В Черниговской области из-за аномально теплого декабря массово распускаются растения (фото)
Синоптики в Чернигове зафиксировали температурный рекорд – почти 10°С тепла.
Соответствующие фото в соцсетях разместили жители области.
Так, одну из фотографий опубликовал на своей странице в сети Facebook ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков.
«Весенние первоцветы на Валу. 18 декабря», - подписал он фото.
В комментариях пользователи поделились, что у них в садах просыпаются подснежники, появляются почки на плодовых деревья и кустах, а также «котики» на ивах, почки на березах.
В то же время местные синоптики вчера установили температурный рекорд на Черниговщине.
По данным Черниговского областного центра по гидрометеорологии, 17 декабря абсолютный максимум температуры воздуха в Чернигове, который держался с 2017 года – 8,6°С – был превышен и составил 9,6°С.
Как уточнил заведующий кафедрой экологии и охраны природы, доцент Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко Юрий Карпенко, луковичные растения (тюльпаны, нарциссы и другие) вступили в стадию вегетации из-за того, что днем тепло, а ночью температура снижается, и это напоминает растениям весенние условия.
По его мнению, если в дальнейшем высокая температура для декабря будет держаться, то некоторые растения даже смогут расцвести, а если резко начнутся морозы, то почки замерзнут.
«Сейчас большинство растений находятся в зимней спячке из-за короткой продолжительности дня и контраста температур. И это состояние должно продолжаться до весны. Вымерзания может и не произойти в случае понижения температуры. Ведь эфемероиды (многолетние травянистые растения с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя) в клетках содержат высокую концентрацию сахара, что может защищать растения от неблагоприятных условий», - рассказал Карпенко.
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