Прогноз погоды на завтра: в Украине будет пасмурно и без осадков (видеопрогноз)
На юге температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +11°.
На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +5°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели.
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- Винница+3°... +1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+5°... +2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+3°... 0°