Прогноз погоды на завтра: в Украине будет пасмурно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 11 декабря 2019
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На юге температура до +11°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +11°.

На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +5°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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