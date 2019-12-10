Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Снега на Новый год в Украине не ожидается.
Погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.
"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
По предварительному прогнозу Погода УНИАН, на католическое Рождество (25 декабря) практически по всей стране пройдут дожди, прохладнее всего будет на востоке - до +1 градуса, в остальных регионах температура поднимется до +2...+10 градусов.
31 декабря также будет дождливым, снега в новогоднюю ночь не ожидается. Температура по стране будет в пределах 0...+8 градусов. 1 января погода в Украине будет сухой и пасмурной, температура поднимется до весенних +3...+12 градусов.
На православное Рождество (7 января) в Украине тоже не похолодает. Осадков не ожидается, теплее всего будет на юге - до +12 градусов, в остальных регионах +3...+9 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+8°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+4°... -1°