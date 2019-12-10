Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

14:29, 10 декабря 2019
947
0

Снега на Новый год в Украине не ожидается.

На Новый год в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На Новый год в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.

"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

По предварительному прогнозу Погода УНИАН, на католическое Рождество (25 декабря) практически по всей стране пройдут дожди, прохладнее всего будет на востоке - до +1 градуса, в остальных регионах температура поднимется до +2...+10 градусов.

31 декабря также будет дождливым, снега в новогоднюю ночь не ожидается. Температура по стране будет в пределах 0...+8 градусов. 1 января погода в Украине будет сухой и пасмурной, температура поднимется до весенних +3...+12 градусов. 

На православное Рождество (7 января) в Украине тоже не похолодает. Осадков не ожидается, теплее всего будет на юге - до +12 градусов, в остальных регионах +3...+9 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#погода на Новый год
Читайте также
В чем встречать Новый 2020 год В чем встречать Новый 2020 год
Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ
Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году
Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет неожиданная прибыль в декабре Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет неожиданная прибыль в декабре
Полиция назвала число участников акций на Майдане и возле Офиса президента Полиция назвала число участников акций на Майдане и возле Офиса президента
Лунный календарь на декабрь 2019: самые благоприятные и самые опасные дни Лунный календарь на декабрь 2019: самые благоприятные и самые опасные дни
Дочь Мадонны в провокационном перфомансе голая целовалась с девушкой (видео 18+) Дочь Мадонны в провокационном перфомансе голая целовалась с девушкой (видео 18+)
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
82 %
748 мм
5.2 м/с
67 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять