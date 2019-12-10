Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

Снега на Новый год в Украине не ожидается.

На Новый год в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.

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По предварительному прогнозу Погода УНИАН, на католическое Рождество (25 декабря) практически по всей стране пройдут дожди, прохладнее всего будет на востоке - до +1 градуса, в остальных регионах температура поднимется до +2...+10 градусов.

31 декабря также будет дождливым, снега в новогоднюю ночь не ожидается. Температура по стране будет в пределах 0...+8 градусов. 1 января погода в Украине будет сухой и пасмурной, температура поднимется до весенних +3...+12 градусов.

На православное Рождество (7 января) в Украине тоже не похолодает. Осадков не ожидается, теплее всего будет на юге - до +12 градусов, в остальных регионах +3...+9 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег.