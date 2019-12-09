Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Сильных морозов на этой неделе не ожидается.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +12°, в остальных регионах до +4°...+10°.
Во вторник в Украине местами пройдет дождь. Температура днем на юге до +13°.
В среду, 11 декабря, на западе пройдет снег с дождем. Самая теплая погода будет на юге и западе до +11°. В остальных регионах до +2°...+6°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура -3°…+4°, днем до +10°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +12°, в остальных регионах до +6°.
14 и 15 декабря в Украине местами пройдет снег с дождем. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -1°, на остальной территории 0°…+8°. Днем температура по стране +2°...+13°. В воскресенье ночью на западе температура до -3°, днем в Украине от +4° до +10°.
Народный прогноз погоды в Украине
9 декабря - Юрия холодного. Он же Юрий Холодный. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется - зима будет теплой, послышатся звуки - жди сильных метелей.
Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и сухо (карта)
10 декабря - день Преподобного Романа С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.
11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - на лето будет холодным.
12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели.
13 декабря - Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная. Когда на Андрея холодно и ясно - добрая примета, а коли тепло - плохая.
14 декабря - Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. Пророк Наум наставит на ум.
15 декабря - день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Обильный и частый иней зимой - примета урожайного года.
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- Винница+6°... -1°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... -2°
- Кировоград+7°... +2°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+11°... +5°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+4°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... -2°