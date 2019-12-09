Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Сильных морозов на этой неделе не ожидается.

На этой неделе в Украине пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +12°, в остальных регионах до +4°...+10°.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдет дождь. Температура днем на юге до +13°.

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

В среду, 11 декабря, на западе пройдет снег с дождем. Самая теплая погода будет на юге и западе до +11°. В остальных регионах до +2°...+6°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура -3°…+4°, днем до +10°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +12°, в остальных регионах до +6°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН

14 и 15 декабря в Украине местами пройдет снег с дождем. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -1°, на остальной территории 0°…+8°. Днем температура по стране +2°...+13°. В воскресенье ночью на западе температура до -3°, днем в Украине от +4° до +10°.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

9 декабря - Юрия холодного. Он же Юрий Холодный. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется - зима будет теплой, послышатся звуки - жди сильных метелей.

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10 декабря - день Преподобного Романа С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - на лето будет холодным.

12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели.

13 декабря - Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная. Когда на Андрея холодно и ясно - добрая примета, а коли тепло - плохая.

14 декабря - Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. Пророк Наум наставит на ум.

15 декабря - день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Обильный и частый иней зимой - примета урожайного года.

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