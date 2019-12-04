Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе ночью до -8° (видеопрогноз)

16:30, 4 декабря 2019
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Днем местами потеплеет.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -4°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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