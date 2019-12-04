Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе ночью до -8° (видеопрогноз)
Днем местами потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +4°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -4°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.
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- Винница-1°... -3°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+2°... -9°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь0°... -7°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+2°... -5°