Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе ночью до -8° (видеопрогноз)

Днем местами потеплеет.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -4°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

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