Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год

На Новый год в Украине будет холодно.

На Новый год в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода на Новый год в Украине будет холодной.

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Об этом "Фактам ICTV" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По прогнозу Горбаня, снегопады в Украине ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

А на Рождество (7 января) столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".