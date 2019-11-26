Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год

10:44, 26 ноября 2019
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На Новый год в Украине будет холодно.

На Новый год в Украине будет холодно / Фото УНИАН
На Новый год в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода на Новый год в Украине будет холодной.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

Об этом "Фактам ICTV" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По прогнозу Горбаня, снегопады в Украине ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

А на Рождество (7 января) столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".

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Теги: #погода#зима#Новый год
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