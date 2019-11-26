Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
На Новый год в Украине будет холодно.
Погода на Новый год в Украине будет холодной.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Об этом "Фактам ICTV" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По прогнозу Горбаня, снегопады в Украине ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.
А на Рождество (7 января) столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.
Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой".
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Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... +1°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:0 °
Влажность:75 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
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