В Украине сегодня практически без осадков, на западе температура до +13° (карта)
Теплая погода сохранится только на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 ноября в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +13°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +13°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +4°. В центре также местами пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, 20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито.
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- Винница+8°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+2°... -8°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+4°... 0°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+7°... +2°
- Одесса+9°... +4°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+2°... -4°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+13°... +4°