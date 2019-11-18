Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +13°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +15°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег - вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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