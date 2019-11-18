Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.
Погода на неделю: в Украину придут морозы и снег с дождем (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +13°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +15°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег - вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.
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- Винница+6°... +5°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+5°... +4°
- Кировоград+8°... +4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+9°... +5°
- Одесса+11°... +8°
- Полтава+6°... +1°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+10°... +5°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+10°... +6°
- Хмельницкий+8°... +6°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+13°... +7°