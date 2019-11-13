В Украине завтра похолодает, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на востоке.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных областей ожидет переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остаются листья, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.

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