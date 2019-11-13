В Украине завтра похолодает, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных областей ожидет переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +13°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остаются листья, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +5°
- Днепр+12°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+12°... +5°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+14°... +3°
- Луганск+11°... +2°
- Луцк+15°... +10°
- Львов+15°... +10°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+21°... +6°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+16°... +9°