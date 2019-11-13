В Украине завтра похолодает, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 13 ноября 2019
109
0

Прохладнее всего будет на востоке.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных областей ожидет переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остаются листья, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото) "Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)
Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары
Поставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию Поставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию
Гороскоп везения на ноябрь: астролог раскрыла рецепт успеха Гороскоп везения на ноябрь: астролог раскрыла рецепт успеха
Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новую версию MIUI 11 (список) Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новую версию MIUI 11 (список)
Астрологи рассказали, каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака Астрологи рассказали, каким будет 2020 год для разных знаков Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
51 %
760 мм
3.7 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять