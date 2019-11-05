В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

14:28, 5 ноября 2019
18
0

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В центре Чили 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

В столице страны Сантьяго ощущались сильные подземные толчки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Землетрясение было зафиксировано в 18:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Лос-Вилос региона Кокимбо. Гипоцентр залегал на глубине 54,2 км.

Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Чили
Читайте также
Гороскоп на 31 октября: прогноз астрологов на сегодня для всех знаков Зодиака Гороскоп на 31 октября: прогноз астрологов на сегодня для всех знаков Зодиака
Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео) Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео)
"Терминатор: темные судьбы": обзор без спойлеров "Терминатор: темные судьбы": обзор без спойлеров
"Скоро рот будет до ушей": Ани Лорак шокировала своим лицом (фото) "Скоро рот будет до ушей": Ани Лорак шокировала своим лицом (фото)
Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области
Ученые разгадали последний маршрут 5300-летней ледяной мумии благодаря мху (фото) Ученые разгадали последний маршрут 5300-летней ледяной мумии благодаря мху (фото)
День Казанской иконы Божьей Матери 2019: молитва и поздравления День Казанской иконы Божьей Матери 2019: молитва и поздравления
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
70 %
758 мм
2.3 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять