В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В центре Чили 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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В столице страны Сантьяго ощущались сильные подземные толчки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Землетрясение было зафиксировано в 18:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Лос-Вилос региона Кокимбо. Гипоцентр залегал на глубине 54,2 км.

Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек.