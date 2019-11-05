В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
В центре Чили 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1.
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
В столице страны Сантьяго ощущались сильные подземные толчки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Землетрясение было зафиксировано в 18:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Лос-Вилос региона Кокимбо. Гипоцентр залегал на глубине 54,2 км.
Напомним, в результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек.
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