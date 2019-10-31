Тропический шторм "Матмо" обрушился на Вьетнам
В населенных пунктах провинций Биньдинь и Фуйен сильный ветер валит деревья, произошли подтопления.
Тропический шторм "Матмо" достиг побережья Вьетнама и вышел на сушу в провинции Фуйен.
К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо"
Сейчас он, ослабевая, движется на запад со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.
В провинциях Куангнай, Биньдинь и Фуйен идут проливные дожди. На побережье действует предупреждение о сильном ветре и волнах высотой до 6 м. В провинциях центральной части страны ожидаются наводнения и оползни.
В населенных пунктах провинций Биньдинь и Фуйен ветер валит деревья, произошли подтопления.
Напомним, в результате схода оползня в городе Бафусам на западе Камеруна погибли 40 человек.
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