Тропический шторм "Матмо" обрушился на Вьетнам

В населенных пунктах провинций Биньдинь и Фуйен сильный ветер валит деревья, произошли подтопления.

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Тропический шторм "Матмо" достиг побережья Вьетнама и вышел на сушу в провинции Фуйен.

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Сейчас он, ослабевая, движется на запад со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.

В провинциях Куангнай, Биньдинь и Фуйен идут проливные дожди. На побережье действует предупреждение о сильном ветре и волнах высотой до 6 м. В провинциях центральной части страны ожидаются наводнения и оползни.

В населенных пунктах провинций Биньдинь и Фуйен ветер валит деревья, произошли подтопления.

Напомним, в результате схода оползня в городе Бафусам на западе Камеруна погибли 40 человек.