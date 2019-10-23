Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек

14:28, 23 октября 2019
18
0

Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек.

Сильные ливни привели к гибели двух человек в Италии

Тайфун обрушился на остров Хонсю 12 октября и привел к сильным наводнениям и оползням, передает Stormnews со ссылкой на NHK.

Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести. В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые и восстановительные работы. 

Напомним, к Японии приближается сильный тайфун "Неогури".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#погода#тайфун
Читайте также
Туманы затянут в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Туманы затянут в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане
В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков В Киеве сегодня температура до +17°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +22° (карта)
Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +22° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)
Пять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке Пять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
60 %
753 мм
5.6 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять