Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести.

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Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек.

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Тайфун обрушился на остров Хонсю 12 октября и привел к сильным наводнениям и оползням, передает Stormnews со ссылкой на NHK.

Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести. В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые и восстановительные работы.

Напомним, к Японии приближается сильный тайфун "Неогури".