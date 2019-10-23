Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек
Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек.
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Тайфун обрушился на остров Хонсю 12 октября и привел к сильным наводнениям и оползням, передает Stormnews со ссылкой на NHK.
Еще 9 жителей остаются пропавшими без вести. В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые и восстановительные работы.
Напомним, к Японии приближается сильный тайфун "Неогури".
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