Украинцам обещают теплое и солнечное начало недели
Температура воздуха завтра днем составит +22°, в западных областях до +24°.
В понедельник, 21 октября, погода в Украине будет теплой и солнечной. Температура завтра превысят отметку в +20°.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Так, 21 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +6°...+8°, на побережье морей до +12°. Днем потеплеет до +19°...+22°, в западных областях до +24°.
В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, ночью +7°...+9°, днем
– +20°...+22°.
Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что бабье лето продержится до конца следующей недели.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +9°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+26°... +6°
- Киев+22°... +9°
- Кировоград+20°... +6°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+21°... +6°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+20°... +9°
- Сумы+21°... +7°
- Тернополь+24°... +7°
- Харьков+20°... +5°
- Херсон+16°... +8°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 11 °
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Ощущается как:+11 °
Влажность:95 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:07:24
Закат18:24
Видимость:16 км
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