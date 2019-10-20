Украинцам обещают теплое и солнечное начало недели

16:44, 20 октября 2019
46
0

Температура воздуха завтра днем составит +22°, в западных областях до +24°.

Завтра в Украине сохранится теплая погода / фото УНИАН
Завтра в Украине сохранится теплая погода / фото УНИАН

В понедельник, 21 октября, погода в Украине будет теплой и солнечной. Температура завтра превысят отметку в +20°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи

Так, 21 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +6°...+8°, на побережье морей до +12°. Днем потеплеет до +19°...+22°, в западных областях до +24°.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, ночью +7°...+9°, днем

– +20°...+22°.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что бабье лето продержится до конца следующей недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
Читайте также
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи
"Бабье лето" еще продолжается: синоптики прогнозируют сегодня почти летнюю погоду во всех регионах страны "Бабье лето" еще продолжается: синоптики прогнозируют сегодня почти летнюю погоду во всех регионах страны
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта) Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта)
Сильный шторм в США оставил без электроэнергии сотни тысяч домов Сильный шторм в США оставил без электроэнергии сотни тысяч домов
В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
95 %
753 мм
4.5 м/с
80 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять