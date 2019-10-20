Украинцам обещают теплое и солнечное начало недели

Температура воздуха завтра днем составит +22°, в западных областях до +24°.

Завтра в Украине сохранится теплая погода / фото УНИАН

В понедельник, 21 октября, погода в Украине будет теплой и солнечной. Температура завтра превысят отметку в +20°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Читайте такЖЕ Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи

Так, 21 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +6°...+8°, на побережье морей до +12°. Днем потеплеет до +19°...+22°, в западных областях до +24°.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, ночью +7°...+9°, днем

– +20°...+22°.

Укргидрометцентр

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что бабье лето продержится до конца следующей недели.