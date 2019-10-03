На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг"
Несколько человек пропали без вести.
На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг", погибли шесть человек.
Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек
Несколько человек пропали без вести, передает Stormnews со ссылкой на KBS.
Сообщается, что все погибшие - пожилые люди, которые оказались под обломками разрушенных оползнями домов или попали в мощные ливневые потоки.
Из-за селевых потоков на востоке страны с рельсов сошел туристический поезд. В ряде районов нарушено электроснабжение, затоплены ряд участков автодорог.
Напомним, ураган "Лоренцо" накрыл португальские Азорские острова.
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