На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг"

15:30, 3 октября 2019
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Несколько человек пропали без вести.

На Южную Корею обрушился шторм / REUTERS
На Южную Корею обрушился шторм / REUTERS

На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг", погибли шесть человек. 

Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек

Несколько человек пропали без вести, передает Stormnews со ссылкой на KBS.

Сообщается, что все погибшие - пожилые люди, которые оказались под обломками разрушенных оползнями домов или попали в мощные ливневые потоки.

Из-за селевых потоков на востоке страны с рельсов сошел туристический поезд. В ряде районов нарушено электроснабжение, затоплены ряд участков автодорог. 

Напомним, ураган "Лоренцо" накрыл португальские Азорские острова.

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Теги: #погода#шторм#Южная Корея
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