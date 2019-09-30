Погода на сегодня: в Украину вернется тепло и солнечная погода (карта)

08:00, 30 сентября 2019
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Сегодня в Украине значительно потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 сентября, естами пройдут грозы,  температура до +25°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +25°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +25°.

В северных областях местами возможны осадки. Температура ночью до +12°, днем до +20°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +20°.

Прогноз на 30 сентября / УНИАН
  Прогноз на 30 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким. Женщины с такими именами в этот день угощали всех знакомых и родственников гостинцами, а взамен их чествовали добрыми пожеланиями здоровья, любви и счастья на долгие и долгие годы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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