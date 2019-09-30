Погода на сегодня: в Украину вернется тепло и солнечная погода (карта)
Сегодня в Украине значительно потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 сентября, естами пройдут грозы, температура до +25°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +25°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +13°, днем до +25°.
В северных областях местами возможны осадки. Температура ночью до +12°, днем до +20°. В центре переменная облачность, температура ночью до +12°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким. Женщины с такими именами в этот день угощали всех знакомых и родственников гостинцами, а взамен их чествовали добрыми пожеланиями здоровья, любви и счастья на долгие и долгие годы.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+23°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+23°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+22°... +12°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+23°... +17°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+24°... +13°