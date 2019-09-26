Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Без осадков будет на севере и востоке.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +21°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +7°, днем до +21°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания. Заморозки на Воздвижение мужику не беда. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.

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