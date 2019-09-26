Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Без осадков будет на севере и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 сентября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +21°.
Завтра в Украине потеплеет - синоптик
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +7°, днем до +21°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +6°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Листья на Воздвижение с березы опали - осень будет долгая и теплая; осина сбрасывала еще зеленый лист - жди скорого похолодания. Заморозки на Воздвижение мужику не беда. Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +4°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+17°... +10°
- Симферополь+20°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+21°... +12°