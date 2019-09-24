Завтра в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплая погода ожидается на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +22°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

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