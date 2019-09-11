В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)

08:03, 11 сентября 2019
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По всей стран сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.

Прогноз на 11 сентября / УНИАН
Прогноз на 11 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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Погода в Украине

Виргиния, США
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