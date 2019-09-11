В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)
По всей стран сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +8°
- Киев+26°... +12°
- Кировоград+28°... +10°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+27°... +12°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +9°
- Симферополь+29°... +13°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+26°... +9°
- Черкассы+25°... +11°
- Чернигов+26°... +8°
- Черновцы+25°... +11°