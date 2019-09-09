Синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине
На выходных местами пройдут дожди, по всей территории Украины похолодает.
Уже в ближайшие выходные (14-15 сентября), по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине существенно похолодает, ожидаются дожди.
Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь
"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - пишет она на своей странице в Facebook.
К тому времени ожидается теплая погода - до +29 градусов. Дожди могут пройти разве что на Закарпатье и в Карпатах.
В Киеве во вторник, 10 сентября, будет сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около +27 градусов.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+28°... +13°
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- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+28°... +12°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +12°
- Херсон+29°... +14°
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