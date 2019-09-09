Синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

На выходных местами пройдут дожди, по всей территории Украины похолодает.

В Украину придут дожди / фото pixabay.com

Уже в ближайшие выходные (14-15 сентября), по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине существенно похолодает, ожидаются дожди.

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"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - пишет она на своей странице в Facebook.

К тому времени ожидается теплая погода - до +29 градусов. Дожди могут пройти разве что на Закарпатье и в Карпатах.

В Киеве во вторник, 10 сентября, будет сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около +27 градусов.

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.