Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (видеопрогноз)
По всей стране ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +9°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 10 сентября
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Погода в Украине
- Винница+27°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+28°... +13°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+28°... +12°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +12°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+27°... +11°
- Чернигов+28°... +10°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:74 %
Давление:756 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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