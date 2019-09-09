Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (видеопрогноз)

16:30, 9 сентября 2019
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По всей стране ожидается теплая погода.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

Погода в Украине на неделю: на смену жаре придут дожди и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +9°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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