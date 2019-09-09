В Украине сегодня без осадков, местами температура до +28° (карта)

08:06, 9 сентября 2019
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort
В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 сентября, в Украине без осадков, температура до +28°.

Ураган "Дориан" ослаб до первой категории

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях солнечно. Температура до +26°. В центре переменная облачность, температура до +27°.

Прогноз на 9 сентября / УНИАН
Прогноз на 9 сентября / УНИАН

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Теги: #погода
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