В Украине сегодня без осадков, местами температура до +28° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 сентября, в Украине без осадков, температура до +28°.
Ураган "Дориан" ослаб до первой категории
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях солнечно. Температура до +26°. В центре переменная облачность, температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+26°... +14°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+28°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+27°... +11°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:76 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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