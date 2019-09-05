В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек

11:51, 5 сентября 2019
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Больше всего пострадал регион Маради.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

За последние несколько дней в Нигере 42 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

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Общее количество пострадавших составило 69381 человек, при этом 5497 человек лишились своих домов, передает Синьхуа со ссылкой на министерство по гуманитарным операциям и чрезвычайным ситуациям Нигера.

Больше всего пострадал регион Маради, расположенный на юге страны. 

Напомним, семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.

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Теги: #погода#наводнение
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