В Нигере жертвами проливных дождей стали более 40 человек
Больше всего пострадал регион Маради.
За последние несколько дней в Нигере 42 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
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Общее количество пострадавших составило 69381 человек, при этом 5497 человек лишились своих домов, передает Синьхуа со ссылкой на министерство по гуманитарным операциям и чрезвычайным ситуациям Нигера.
Больше всего пострадал регион Маради, расположенный на юге страны.
Напомним, семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.
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