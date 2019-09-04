В Австрии произошел сход оползня
В результате дорога, ведущая в деревню Штренген, была перекрыта.
В австрийской земле Тироль произошел сход оползня.
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В результате дорога, ведущая в деревню Штренген, была перекрыта, передает Euronews.
Из-за причиненного ущерба инфраструктуре власти эвакуировали из своих домов 12 человек. Отмечается, что это уже третий оползень, случившийся в районе Штренгена, за последние 10 лет.
Напомним, в результате схода оползня в мьянманском штате Мон погибли 59 человек.
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