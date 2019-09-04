В Австрии произошел сход оползня

12:58, 4 сентября 2019
37
0

В результате дорога, ведущая в деревню Штренген, была перекрыта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В австрийской земле Тироль произошел сход оползня.

Жертвами мощных ливней в Японии стали три человека

В результате дорога, ведущая в деревню Штренген, была перекрыта, передает Euronews.

Из-за причиненного ущерба инфраструктуре власти эвакуировали из своих домов 12 человек. Отмечается, что это уже третий оползень, случившийся в районе Штренгена, за последние 10 лет.

Напомним, в результате схода оползня в мьянманском штате Мон погибли 59 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Австрия#оползень
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
На Багамах растет число жертв урагана "Дориан" На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень
Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео) Опасный ураган "Дориан" ослаб до третьей категории (видео)
Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
60 %
753 мм
4.2 м/с
8 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять