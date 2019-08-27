Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате тропического шторма "Байлу"

На Филиппинах погибли два человека.

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Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате мощного тропического шторма "Байлу".

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Проливные дожди привели к наводнениям и оползням. На филиппинском острове Лусон больше всего пострадала провинция Северный Илокос. Здесь погибли 2 человека, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

На Тайване погиб один человек, еще 9 жителей получили ранения. Тропический шторм привел к проблемам с автомобильным, железнодорожным, паромным и авиационным сообщением. Электроснабжения не было в 117 тысячах домов.

От непогоды пострадали также китайские провинции Фуцзянь и Гуандун.

Напомним, мощные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида.