Мощные ливни затопили улицы Мадрида
От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании.
Мощные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида.
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Из-за непогоды движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт, передает Euronews.
Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.
От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.
Напомним, мощный ливень затопил город Беникарло в Испании. Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.
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