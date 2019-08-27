Мощные ливни затопили улицы Мадрида

10:39, 27 августа 2019
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От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании.

Ливни затопили улицы Мадрида / REUTERS
Ливни затопили улицы Мадрида / REUTERS

Мощные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида. 

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Из-за непогоды движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт, передает Euronews

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.

Напомним, мощный ливень затопил город Беникарло в Испании. Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.

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Теги: #наводнение#Испания
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