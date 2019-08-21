В Китае жертвами проливных дождей стали семь человек
24 человека пропали без вести.
Семь человек погибли и 24 пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на Аба-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань на юго-западе Китае.
В Индии 40 человек стали жертвами наводнения
От сильных дождей пострадали в общей сложности 17 поселков, шесть человек получили травмы, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Более 34 тыс. туристов были эвакуированы из уезда Вэньчуань, пострадавшего от селевых потоков. Продолжается эвакуация остальных 13 тыс. туристов из уезда. Местные власти также организуют эвакуацию 12 тыс. туристов, заблокированных в особой административной зоне Волун.
Напомним, три муниципалитета в Приморье (РФ) ввели режим ЧС из-за наводнений, вызванных сильными дождями.
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