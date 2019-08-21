Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 21 августа, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 96 км на юго-восток от населенного пункта Pundaguitan в провинции Восточный Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 140,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в четверг, 15 авугста, в префектуре Аомори на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.