В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

14:31, 15 августа 2019
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Угроза цунами не объявлялась.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 15 авугста, в префектуре Аомори на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Подземный толчок произошел в 14:33 по местному времени в точке с координатами 40,8 градуса северной широты и 141,4 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 90 км, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало, угроза цунами не объявлялась. 

Напомним, в провинции Денизли на юго-западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Теги: #Япония#землетрясение
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