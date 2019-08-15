В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Угроза цунами не объявлялась.

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В четверг, 15 авугста, в префектуре Аомори на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Подземный толчок произошел в 14:33 по местному времени в точке с координатами 40,8 градуса северной широты и 141,4 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 90 км, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших в результате землетрясения не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в провинции Денизли на юго-западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.