В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

09:48, 20 августа 2019
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Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 20 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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