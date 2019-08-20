В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 20 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.