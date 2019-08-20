В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.
Во вторник, 20 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и солнечно (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.
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