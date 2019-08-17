Погода 18 августа: в Украину возвращается тепло (карта)
18 августа температура воздуха повысится и составит +24+29 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет теплой и солнечной во всех областях. Легенькие летние грозы возможны лишь к вечеру в северо-восточных регионах.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 августа температура воздуха повысится и составит +24+29 градусов.
Погода на выходные: в Украине сильно похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
"Воскресенье в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками, без ливней. Существенные дожди маловероятны – антициклон. Разве на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей", – рассказала синоптик.
Теплее всего будет в южных областях – до +26+28 градусов. Это хорошая возможность позагорать и искупаться в Черном и Азовском морях.
Холоднее будет на Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Там столбики термометров опустятся до +21+23 градусов.
На Западе и в Центре будет комфортно и тепло– +24+27 градусов.
В Киеве в воскресенье ожидается прекрасная погода: сухо, красивые кучевые облака, а температура днем поднимется до +24+26 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +21...+23
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +23...+25
Киев – +22...+24
Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+21°... +14°
- Донецк+24°... +13°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+22°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+18°... +12°
- Луганск+27°... +16°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+20°... +14°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +15°
- Херсон+26°... +13°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+18°... +12°
- Чернигов+17°... +12°
- Черновцы+22°... +11°