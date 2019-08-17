Самый популярный курорт России ушел под воду (видео)

14:59, 17 августа 2019
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Жителей Сочи и туристов спасатели попросили воздержаться от отдыха на берегу моря, возле рек и в горах.

В ночь на 17 августа в Сочи выпало 70 миллиметров осадков.

Съемку города, залитого дождем, опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

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Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, залповый ливень в городе продолжается, действует штормовое предупреждение. По-прежнему вероятны формирование смерчей над морем, сходы малых селей в горах и подъем уровня воды в реках. В администрации отметили, что непогода не повлияла на жизнеобеспечение города и движение транспорта не нарушено.

Жителей Сочи и туристов спасатели попросили воздержаться от отдыха на берегу моря, возле рек и в горах. Ливни, грозы и град синоптики обещают в регионе до 19 августа.

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Теги: #Россия#Сочи
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