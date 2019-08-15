Своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары
Во французском Министерстве культуры призывают как можно скорее восстановить реставрационные работы.
В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) из-за аномальной жары рушатся каменные своды.
Об этом сообщает Le Figaro в четверг, 15 августа.
Территорию вокруг Нотр-Дама де Пари очистят от свинца (видео)
"Во время периодов особенно высоких температур из каменных сводов собора Парижской Богоматери падали камни, и работы по укреплению здания были срочными мерами, которые проводили под угрозой его обрушения", - заявили в министерстве культуры Франции.
Напомним, что работы были приостановлены 25 июля по рекомендации трудовой инспекции по причине риска загрязнения территории свинцом. Они должны возобновиться в понедельник.
"Рекомендации инспекции труда уже в значительной степени учтены заказчиком и будут учтены в ходе всей работы по консервации и реставрации собора", - добавили в министерстве.
Как сообщал УНИАН, масштабное возгорание охватило собор Парижской Богоматери в середине апреля. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось полсуток. В результате пожара обвалился шпиль храма и крыша. Структуру здания и большие христианские реликвии удалось уберечь от уничтожения.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари за 5 лет. На реконструкцию одного из символов страны за несколько дней благотворители пожертвовали почти миллиард долларов.
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