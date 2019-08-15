Погода в Украине на завтра: местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)

16:30, 15 августа 2019
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Прохладнее всего будет в северных областях.

Завтра во многих регионах похолодает / фото УНИАН
Завтра во многих регионах похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +22°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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