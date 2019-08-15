Погода в Украине на завтра: местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +22°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 августа
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Погода в Украине
- Винница+16°... +11°
- Днепр+32°... +17°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+17°... +13°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+20°... +14°
- Кировоград+31°... +14°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +15°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+17°... +9°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:90 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:54 %
Восход:06:22
Закат20:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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