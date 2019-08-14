В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 19 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До 19 августа во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в ночь на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях.