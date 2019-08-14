В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:07, 14 августа 2019
10
0

Пожарная опасность сохранится до 19 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До 19 августа во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в ночь на 14 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожарная опасность
Читайте также
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков
В Черновицкой области град размером с куриное яйцо побил стекла домов и разбил авто (фото, видео) В Черновицкой области град размером с куриное яйцо побил стекла домов и разбил авто (фото, видео)
На Киев обрушатся грозы со шквалами На Киев обрушатся грозы со шквалами
В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз) В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз)
Жертвами оползня в Мьянме стали 59 человек Жертвами оползня в Мьянме стали 59 человек
В Швейцарии наводнение унесло двух человек В Швейцарии наводнение унесло двух человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
84 %
748 мм
3.7 м/с
15 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять