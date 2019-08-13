Пожарная опасность ожидается в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 13 августа, в пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 13-14 августа во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.