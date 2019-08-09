Оранжевый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)
До конца суток в большинстве регионов Украины ожидаются грозы и шквалистый ветер.
В северных, центральных и южных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
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Как сообщили в Укргидрометцентре, до конца суток ожидаются грозы и шквалистый ветер. В южных областях объявлен оранжевый уровень опасности.
"До конца суток 9 августа в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25-28 м/сек. (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 9-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 августа в результате осложнения погодных условий в Украине произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях.
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