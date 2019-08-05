В ГСЧС рассказали о последствиях разрушительного шторма в Одесской области
К ликвидации последствий стихии, кроме коммунальщиков и спасателей, привлекались также представители Национальной полиции.
В результате мощного шторма, который обрушился на Одесскую область, ряд населенных пунктов был обесточен и подтоплен, один человек погиб.
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О борьбе с последствиями стихии рассказал спикер ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, передает «Обозреватель».
"С 12:00 субботы, 3 августа, начались мощные ливни, шквальный ветер. Вследствие осадков наши подразделения ГСЧС привлекались 41 раз, в том числе на откачку дождевой воды – удалось откачать более 6 тыс. кубометров. Также подразделения привлекались к уборке деревьев с проезжей части", – рассказал он.
Крицкий отметил, что в селе Молога Белгород-Днестровского района на территории дачного дома по улице Заливная, 52, было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения (по данным местных СМИ, мужчина утонул в грязевом потоке. – Ред.).
"Нарушено транспортное сообщение в Овидиопольском районе. На трассе Р-33 на 51-м километре оторван кусок асфальта. Дорожные службы эти последствия ликвидируют. Были отключения электроэнергии населенных пунктов – где частично, где полностью. На утро понедельника электроснабжение восстановлено", – рассказал он.
Крицкий также добавил, что к ликвидации последствий стихии, кроме коммунальщиков и спасателей, привлекались также представители Национальной полиции.
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