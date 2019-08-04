В Украине из-за непогоды обесточен 61 населенный пункт в 5 областях

По состоянию на 19.00 наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго / "Думская"

В результате осложнения погодных условий в отдельных областях Украины остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19 часов наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях, а именно Днепропетровская - 33, Донецкая - 14 Запорожская - 6, Луганская - 4, Одесская - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.