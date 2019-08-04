В Украине из-за непогоды обесточен 61 населенный пункт в 5 областях
По состоянию на 19.00 наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате осложнения погодных условий в отдельных областях Украины остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях.
На улицах горы мусора, камней и грязи: в Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 19 часов наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях, а именно Днепропетровская - 33, Донецкая - 14 Запорожская - 6, Луганская - 4, Одесская - 4", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+16°... +10°
- Донецк+19°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+17°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+20°... +12°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+21°... +11°
- Николаев+20°... +13°
- Одесса+22°... +13°
- Полтава+19°... +10°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+22°... +14°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+21°... +11°
- Харьков+16°... +10°
- Херсон+21°... +12°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+21°... +14°