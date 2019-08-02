Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается преимущественно на юге, востоке и в центре Украины.
В пятницу, 2 августа, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
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