В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах из-за извержения вулкана Керинчи
Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 0,8 км.
В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах авиации из-за извержения вулкана Керинчи на острове Суматра.
В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг (видео)
Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны, передает Xinhua.
Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 0,8 км. Вулканический пепел распространится в северо-восточном и восточном направлениях от кратера.
"Лучше избегать маршруты вокруг вулкана Керинчи, так как еще одно его извержение ожидается в любое время. Вулканический пепел, выброшенный в воздух, будет угрожать самолетам", - говорится в заявлении министерства.
Установлена запретная зона в 3 км от кратера.
Напомним, жители Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +14°
- Днепр+22°... +14°
- Донецк+22°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+21°... +14°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+18°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+18°... +13°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:10
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей