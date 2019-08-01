В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах из-за извержения вулкана Керинчи

Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 0,8 км.

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В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах авиации из-за извержения вулкана Керинчи на острове Суматра.

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Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны, передает Xinhua.

Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 0,8 км. Вулканический пепел распространится в северо-восточном и восточном направлениях от кратера.

"Лучше избегать маршруты вокруг вулкана Керинчи, так как еще одно его извержение ожидается в любое время. Вулканический пепел, выброшенный в воздух, будет угрожать самолетам", - говорится в заявлении министерства.

Установлена запретная зона в 3 км от кратера.

Напомним, жители Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас.