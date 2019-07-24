В Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас

22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра.

Вулкан Убинас / REUTERS

Жители Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас.

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Национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов, сообщает Euronews.

22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии.

Ранее из-за вулкана власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны. Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до года.

Напомним, на индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.