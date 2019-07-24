В Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас

15:31, 24 июля 2019
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22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра.

Вулкан Убинас / REUTERS
Вулкан Убинас / REUTERS

Жители Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас.

На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео)

Национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов, сообщает Euronews

22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии. 

Ранее из-за вулкана власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны. Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до года.

Напомним, на индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров. 

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Теги: #вулкан#Перу
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