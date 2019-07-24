В Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас
22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра.
Жители Перу готовятся к новым взрывам в кратере вулкана Убинас.
На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео)
Национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов, сообщает Euronews.
22 июля вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии.
Ранее из-за вулкана власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны. Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до года.
Напомним, на индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.
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