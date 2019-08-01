На побережье Китая обрушился тайфун "Випа"
Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду.
Тайфун "Випа" 1 августа обрушился на берега города Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая.
В Китае из-за приближения тайфуна "Юту" эвакуировали более 10 тысяч человек
Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду, передает Синьхуа со ссылкой на местные метеослужбы.
Ожидается, что тайфун будет перемещаться в северо-западном направлении со скоростью около 10 км в час, а около полудня он также обрушится на полуостров Лэйчжоу в провинции Гуандун.
Из-за тайфуна на острове с 30 июля идет сильный дождь, максимальное количество осадков за 24 часа достигло 276,1 мм в Хайкоу - административном центре провинции.
Напомним, первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.
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