На побережье Китая обрушился тайфун "Випа"

Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду.

Иллюстрация / REUTERS

Тайфун "Випа" 1 августа обрушился на берега города Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая.

Читайте также В Китае из-за приближения тайфуна "Юту" эвакуировали более 10 тысяч человек

Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду, передает Синьхуа со ссылкой на местные метеослужбы.

Ожидается, что тайфун будет перемещаться в северо-западном направлении со скоростью около 10 км в час, а около полудня он также обрушится на полуостров Лэйчжоу в провинции Гуандун.

Из-за тайфуна на острове с 30 июля идет сильный дождь, максимальное количество осадков за 24 часа достигло 276,1 мм в Хайкоу - административном центре провинции.

Напомним, первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.